Популярный курорт возобновит прямые рейсы в Россию

Один из самых популярных курортов среди россиян, Тунис, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с апреля 2023 года. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Известно, что первой запустит прямые рейсы тунисская авиакомпания Nouvelair. Туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" уже открыли продажи путевок из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Цены на перелет привлекательные, поэтому спрос на туры хороший, а к весне он будет еще выше. Кроме того, Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и четыре часа из Москвы", — заявили в РСТ.

Также сообщается, что летать по маршруту Санкт-Петербург — Монастир самолеты начнут с седьмого апреля два раза в неделю, из Москвы — с восьмого апреля, также дважды в неделю. Со временем их частота будет увеличена.