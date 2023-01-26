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1 час назад

Популярный курорт возобновит прямые рейсы в Россию

Мария Иглина

Один из самых популярных курортов среди россиян, Тунис, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с апреля 2023 года. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Популярный курорт возобновит прямые рейсы в Россию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Известно, что первой запустит прямые рейсы тунисская авиакомпания Nouvelair. Туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" уже открыли продажи путевок из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Цены на перелет привлекательные, поэтому спрос на туры хороший, а к весне он будет еще выше. Кроме того, Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и четыре часа из Москвы", — заявили в РСТ.

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Также сообщается, что летать по маршруту Санкт-Петербург — Монастир самолеты начнут с седьмого апреля два раза в неделю, из Москвы — с восьмого апреля, также дважды в неделю. Со временем их частота будет увеличена.

Ранее стало известно, что россияне массово отправились на зимний отдых в три страны.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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