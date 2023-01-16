Составлен рейтинг самых раздражающих вещей на курортах России

Аналитики исследовательского центра «Безопасность 2.0» проанализировали обращения россиян с целью выяснить: что больше всего их раздражает на отечественных курортах. Среди нескольких факторов был выявлен «лидер», сообщает ФедералПресс.

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Большинство обращений – 63% – касались уровня сервиса. Его россияне считают низким. Почти 44% туристов остались неудовлетворены обслуживанием номеров, а 35 – общепитом и сотрудниками сферы.

На плохой сервис жалуются и посетители туристических ярмарок. Также путешественников раздражают переносы рейсов, задержка транспорта, дорожная ситуация, пробки. Отсутствие справочной информации в местах отдыха немало бесит россиян.