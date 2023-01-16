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23 минуты назад

Составлен рейтинг самых раздражающих вещей на российских курортах

Мира Маркина

Аналитики исследовательского центра «Безопасность 2.0» проанализировали обращения россиян с целью выяснить: что больше всего их раздражает на отечественных курортах. Среди нескольких факторов был выявлен «лидер», сообщает ФедералПресс.

Составлен рейтинг самых раздражающих вещей на курортах России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Большинство обращений – 63% – касались уровня сервиса. Его россияне считают низким. Почти 44% туристов остались неудовлетворены обслуживанием номеров, а 35 – общепитом и сотрудниками сферы.

Стало известно, на что часто жалуются туристы в отелях

На плохой сервис жалуются и посетители туристических ярмарок. Также путешественников раздражают переносы рейсов, задержка транспорта, дорожная ситуация, пробки. Отсутствие справочной информации в местах отдыха немало бесит россиян.

Наименьшее недовольство вызывает экскурсионное обслуживание. На него пожаловались только пять процентов россиян.

Ранее «Рамблер» писал, что делает стюардесса, когда пассажиры выходят из самолета.

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