Что делает стюардесса, когда пассажиры выходят из самолета

Когда пассажир заходит на борт, его встречает стюардесса и чистейший самолет. Интересно, что происходит, когда пассажиры покидают борт. "Рамблер" ответит на этот вопрос.

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Бортпроводники никогда не выходят из самолета вместе с пассажирами. Для начала они осматривают салон на предмет забытых вещей, для этого необходимо открыть все полки для хранения ручной клади, осмотреть сидения пассажиров и карманы для прессы. Чаще всего там оставляют телефоны или мусор: памперсы, остатки еды или фантики. Так лучше не делать, а прямо во врем полета передать эти вещи стюардессе.

Проверка занимает не более десяти минут, так как каждый бортпроводник отвечает за свой сектор. Если пропажа все-таки обнаруживается, приходиться задерживаться и заполнять необходимую документацию, чтобы передать находку сотруднику наземных служб авиакомпании. Когда докумнеты заполнены, ответственность за вещи переходит на сотрудников аэропорта.

Затем нужно подготовить кухню к передаче бортпроводникам для следующего рейса: расставить посуду по местам, протереть поверхности кухни дезинфицирующим средством и помыть чайники. Все открытые емкости подлежат утилизации, даже если вы просто открыли крышку бутылки и не выпили ее. Для каждого нового рейса компания поставляет новые упаковки и бутылки.

Когда вся работа закончена, стюардессы собирают вещи и поправляют макияж. Бортпроводники должны выглядеть безупречно не только на борту самолета, но и в аэропорте. Сотрудники лайнера проходят по специальному выходу и не спорикасаются с пассажирами, а их багаж готовит специальный человек. Возле аэропорта их ждет автобус, который отвозит экипаж в отель для отдыха.