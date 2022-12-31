Стюардессы раскрыли свои главные профессиональные секреты

Если кто и разбирается в путешествиях, так это бортпроводники. В соцсетях и в интервью СМИ, они то и дело раскрывают профессиональные секреты или рассказывают о бортовых лайфхаках. "Рамблер" расскажет о том, какими советами и историями поделились стюардессы.

Фото: Кадр из фильма "Вид сверху лучше" Кадр из фильма "Вид сверху лучше"

Так, некоторые секреты раскрыли британский бортпроводник Крис Мейджор и американка Элли Малис.

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Какое лучшее время для полета

Элли Малис — представитель правительства США в Ассоциации профессиональных бортпроводников, профсоюзе, представляющем летный экипаж American Airlines.

Когда она совершает личные поездки, она покупает билеты преимущественно на утренние рейсы. Ее логика заключается в том, что погода, скорее всего, не помешает полету утром.

Кроме того, утренние рейсы редко задерживают. Даже если накануне были задержки, система обычно сбрасывается за ночь.

Когда дело доходит до поездки в отпуск, она предлагает оставить запас времени, если у вас есть такая возможность.

Например, полет за день до Рождества, а не 24 числа, дает вам некоторую свободу действий.

Что я могу сделать, если мой рейс задерживается?

Бывают задержки, и Малис напоминает пассажирам, что бортпроводники и пассажиры «в одной команде».

Бортпроводник Крис Мейджор является председателем Объединенного комитета летных экипажей Европейской федерации транспортников, представляющего европейских бортпроводников и пилотов. По ее словам, экипаж обычно честно говорит о проблеме и старается ее решить. Скрывать информацию от пассажиров нет смысла:

«Мы будем делать все, что в наших силах, потому что это в наших интересах».

Поэтому, если вы сидите на задержанном рейсе и беспокоитесь о пропущенных стыковках, не стесняйтесь спрашивать у бортпроводника всю возможную информацию.

Мейджор говорит, что направит пассажиров к нужной стойке, чтобы перебронировать рейс, и сообщит им «вопросы, которые нужно задать».

Как справиться со сменой часовых поясов?

Если вы пересекаете часовые пояса, Мейджор советует вздремнуть по прибытии — с одной оговоркой: засыпайте ненадолго, а затем не ложитесь спать, пока не наступит ночь.

«Просто ложиться спать на полноценный сон не нужно, потому что вы остаетесь в своем собственном времени, вы не помогаете своим собственным биологическим часам корректировать свой циркадный ритм», — сказала она.

Тем не менее, иногда стюардессы находятся в пункте назначения только 24 часа. В этом случае они обычно остаются в своем часовом поясе.

Малис считает, что некоторым путешественникам это может пригодиться во время курортного сезона.

«Возможно, вы путешествуете всего несколько дней. Так что, возможно, будет полезно оставаться в вашем домашнем часовом поясе».

Малис также подчеркивает важность «гидратации, употребления питательной пищи и физических упражнений» и «наилучшей синхронизации со своим телом».

«На самом деле, единственный способ, благодаря которому я продвинулась так далеко в своей карьере бортпроводника, — это уделять первоочередное внимание отдыху», — сказала она.

Вы когда-нибудь повышали категорию пассажиров на борту?

Это сценарий, о котором мечтает большинство пассажиров — пересесть с переполненного салона эконом-класса в бизнес-класс.

Малис объясняет, что повышение категории должно происходить на земле, а не на борту.

Есть исключения, и иногда экипажу сообщают, что некоторые пассажиры могут быть "повышены".

Иногда стюардессы также перемещают пассажиров, чтобы семьи могли сидеть вместе, или чтобы разрешить ситуацию с дублированием сидений.

Но как только рейс находится в воздухе, пассажиры будут пересаживаться только в исключительных случаях — например, если один пассажир причиняет неудобство другому.

Кто имеет право на средний подлокотник?

Стюардессы описывают схватку за средний подлокотник как «жестокую», но твердо настаивают на том, что его должен занять человек в середине.

«Насколько мне известно, это нигде не прописано, но я думаю, что негласная вежливость заключается в том, что человек на среднем сиденье получает подлокотник».

Должны ли оконные жалюзи быть закрытыми или открытыми?

Кто-то хочет их поднять, кто-то хочет, чтобы они были открыты.

Мейджор говорит, что жалюзи иллюминатора могут быть спорным вопросом, особенно на дальнемагистральных рейсах, но ответ часто довольно ясен.

«Если это ночной рейс, закройте их. Всего один человек, открывающий жалюзи, впускает свет и не дает людям уснуть, и это действительно может оказать влияние на людей».

Жалюзи также должны быть открыты по прибытии из-за правил безопасности, к большому раздражению некоторых сонных пассажиров.