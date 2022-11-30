Названо действие пассажиров, которое злит стюардесс

Бывшая стюардесса и секретарь австралийской Ассоциации бортпроводников Тери О'Тул назвала одно действие пассажиров, которое выводит стюардесс из себя. Об этом сообщает The Sun.

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Стюардессы становятся тем персоналом, который выслушивает жалобы пассажиров в случае неполадок. При этом бортпроводников часто снимают на видео в случае недовольства сервисом. После этого подобные записи появляются в социальных сетях и рушат репутацию бортпроводников.

О'Тул пояснила, что стюардессы не несут ответственность за потерянный багаж или задержку рейса, поэтому пассажирам не стоит вымещать на них свое недовольство. Так, бортпроводники становятся очень уязвимыми перед пассажирами и нередко на них вываливается весь поток ненависти.

О'Тул призвала пассажиров не высказывать все недовольства стюардессам. А если они хотят помощи или сделать замечание, то это можно делать более корректно и без видеосъемки.