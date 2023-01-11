Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Check in: туристы жалуются на игнорирование со стороны отелей

Мария Каткова

Эксперты рассказали, на что жалуются туристы при бронировании отелей чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по бронированию Check in.

Стало известно, на что часто жалуются туристы в отелях
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В исследовании участвовали более 1000 пользователей сервиса. Выяснилось, что большинство (33,7%) жаловались на то, что у них не было возможности связаться с отелем.

На втором месте по популярности жалоба на то, что спектр услуг, заявленный отелем, не соответствует действительности. Отличаются также и фотографии номеров от того, что есть на самом деле. На эти пункты указали 30% пользователей.

27% путешественников заявили о том, что цены не всегда соответствуют действительности. Еще 2% отметили, что их вообще не заселили в забронированный отель.

Отель отменил бронь без вашего согласия: что делать туристу

Ранее сообщалось, что туры в Египет для россиян подорожали.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители