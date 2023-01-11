Стало известно, на что часто жалуются туристы в отелях

Эксперты рассказали, на что жалуются туристы при бронировании отелей чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по бронированию Check in.

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В исследовании участвовали более 1000 пользователей сервиса. Выяснилось, что большинство (33,7%) жаловались на то, что у них не было возможности связаться с отелем.

На втором месте по популярности жалоба на то, что спектр услуг, заявленный отелем, не соответствует действительности. Отличаются также и фотографии номеров от того, что есть на самом деле. На эти пункты указали 30% пользователей.

27% путешественников заявили о том, что цены не всегда соответствуют действительности. Еще 2% отметили, что их вообще не заселили в забронированный отель.