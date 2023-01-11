Туры в Египет для россиян подорожали

Журналисты сравнили стоимость туров в Египет и выяснили, что он подорожал почти на четверть. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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По данным аналитиков, по сравнению с первой половиной декабря цены на туры выросли на 20,7%. Тем не менее, некоторые представители индустрии отмечают, что цены выросли на более, чем 40%.

Такой рост цен связали с отсутствием новогодних акций, а также с тем, что операторам приходилось постоянно корректировать цены в декабре. Перед Новым годом часть авиаперевозчиков прекратила полеты в Египет, что также повлияло на ценообразование.