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1 час назад

"Коммерсантъ": туры в Египет подорожали на 20%

Мария Каткова

Журналисты сравнили стоимость туров в Египет и выяснили, что он подорожал почти на четверть. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Туры в Египет для россиян подорожали
Фото: UnsplashUnsplash

По данным аналитиков, по сравнению с первой половиной декабря цены на туры выросли на 20,7%. Тем не менее, некоторые представители индустрии отмечают, что цены выросли на более, чем 40%.

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Такой рост цен связали с отсутствием новогодних акций, а также с тем, что операторам приходилось постоянно корректировать цены в декабре. Перед Новым годом часть авиаперевозчиков прекратила полеты в Египет, что также повлияло на ценообразование.

Ранее сообщалось, что россияне смогут расплачиваться рублями в Египте.

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