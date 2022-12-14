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2 часа назад

Отель отменил бронь без вашего согласия: что делать

Мира Маркина

Не все сервисы по бронированию отелей могут похвастаться добросовестным отношением к своим клиентам. Потому иногда случаются истории, когда уже на ресепшене путешественник узнает, что его размещение в отеле или гостинице под вопросом. Причин тому может быть множество. Если неприятность случилась в большом городе, то найти другое жилье возможно. Но нередко ценой дополнительных расходов. Менее радужной ситуация окажется в нетуристических местах. Как спасти путешествие, если вам грозят выселением из гостиницы? Расскажет “Рамблер”.

Отель отменил бронь без вашего согласия: что делать
Фото: Unsplas.comUnsplas.com

Если вы забронировали номер или другое жилье с помощью стороннего оператора, не покидая место, звоните в службу поддержки. Специалист может обсудить с администрацией гостиницы/владельцем апартаментов ситуацию и попробовать найти компромиссное решение. Порой достичь соглашения не удается. В таком случае добросовестный оператор поможет подобрать новый вариант размещения и сгладить конфликт.

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Что касается юридической стороны вопроса, то турист имеет право подать жалобу в прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Ведь отказывая гостю без видимых на то причин, объект размещения нарушает законодательство о защите прав потребителей и правила о предоставлении гостиничных услуг. К обращению не забудьте приложить документы, подтверждающие бронь. В идеале потребовать от администрации/владельца жилья письменный отказ с указанием причин.

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Кстати, отказаться от исполнения договора в любой момент в одностороннем порядке имеет право заказчик услуг – согласно пункту второму статьи 782 ГК РФ. Но только при условии компенсации исполнителю фактически понесенных им расходов.

Не уверены, что агрегатор встанет на вашу сторону в экстренной ситуации? Заручитесь его поддержкой. Например, приобретая страховой продукт, защищающий от недобросовестных действий отелей. В случае проблем с заселением сервис бронирования обязан помочь вам с решением конфликта.

Привлечь хозяина жилья к ответственности можно в том числе через суд. Например, чтобы добиться выплаты компенсации морального вреда и расходов на поиски другого жилья. К иску следует приложить документы, подтверждающие бронь, а также копию письменного отказа в заселении вас.

Лайфхаки,ФАС России,Роспотребнадзор,
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