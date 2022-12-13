8 законов, о которых стоит знать, если вы отправляетесь в Гоа

Со 2 ноября 2022 года возобновились прямые рейсы из России в индийский штат Гоа. Для большинства людей поездка сюда, конечно, связана с теплыми воспоминаниями. Но на самом деле, испортить самому себе отдых в этих краях очень легко. Например, из-за незнания некоторых специфических законов. О них сегодня и расскажет “Рамблер”.

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Любители фотографии наверняка захотят запечатлеть потрясающие закаты, пляжи и памятники, которые увидят здесь. Но не стоит снимать на камеру людей, которых вы не знаете, без их разрешения. Это считается оскорбительным и незаконным.

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Публичные проявления привязанности запрещены в этой стране. Согласно разделу 294 Уголовного кодекса Индии, привлечение внимания представителей общественности посредством “непристойных действий” является преступлением. Человек может быть лишен свободы на срок до трех месяцев или оштрафован. Однако в законе не уточняется, что подпадает под понятие “непристойные действия”. Но часто он используется полицией для преследования пар.

Запуск воздушных шаров, змеев и уж тем более небесных фонариков запрещен в Индии в том случае, если вы не получили специальное на то разрешение. Данный закон существует в стране с 1934 года.

Дивная находка стоимостью больше 10 рупий может обернуться повесткой в суд, если вы не сообщили о найденной вещи властям.

На Гоа полно чудесных пляжей, поэтому, очевидно, там будут люди, гуляющие в купальниках и плавках. Однако это не дает никому права пялиться на них. Наглому наблюдателю представители власти могут сделать замечание.

В то же время на пляже не стоит появляться топлес. Нудистские пляжи можно найти в любой другой стране, но здесь они в целом под запретом. И хотя Гоа считается столицей вечеринок в Индии, но даже в этом штате действуют довольно строгие правила относительно поведения на публике и внешнего вида.

Согласно Закону о регистрации иностранцев (1939), каждый иностранец, находящийся в Индии более 180 дней, должен сообщить о своем въезде, а также о перемещениях из одного населенного пункта в другой вышестоящим должностным лицам. Арендодателей и менеджеров пансионатов и отелей, кораблей или самолетов закон тоже касается. Он был введен англичанами для контроля за въездом и передвижением иностранцев в Индии. Но в настоящее время этот закон превратился в инструмент преследования людей и препятствует усилиям Индии по развитию туризма.