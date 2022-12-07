5 законов Индонезии, которые сводят с ума туристов

Индонезия – невероятно притягательная страна для туристов со всего мира. Более того, многие "удаленщики" предпочитают зимовать здесь, а кто-то и вовсе живет в Индонезии годами. Однако некоторые законы страны порой не просто поражают, а приводят в ужас. Подробнее об этих законах – в материале "Рамблера".

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Секс до брака

Согласно новому уголовному кодексу Индонезии, на территории страны запрещен секс до брака. Причем это правило касается не только местных жителей, но и туристов. Тем, кого уличат в прелюбодеянии, грозит лишение свободы на срок до одного года.

"Нечистая" рука

В Индонезии левая рука считается "нечистой". Поэтому есть и принимать что-либо можно только правой рукой. Здороваясь, также нужно использовать правую руку.

Советская символика

За пропаганду коммунизма в Индонезии можно получить до 15 лет тюрьмы. Вот почему, собирая чемодан в отпуск, не стоит брать одежду с советской символикой.

Алкоголь

Как и во многих мусульманских странах, распитие спиртного в Индонезии разрешается только на территории баров и ресторанов. Приобретя алкоголь в сомнительной лавке, вы рискуете не только свободой, но и здоровьем – в таких местах в спиртное нередко добавляют метиловый спирт, что приводит к трагедиям.

Священная голова