Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ и Таиланде

Владелец сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко назвал способ сэкономить на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде. Об этом пишет издание "Известия".

© unsplash.com

По словам эксперта, бюджетно отдохнуть можно, если поехать в отпуск не в туристический сезон. Летом в ОАЭ температура воздуха может достигать 45-50 градусов, поэтому цены на отели и услуги могут быть ниже в 3-6 раз, чем, например, осенью.

В Таиланде сейчас, наоборот, сезон дождей, из-за чего направление пользуется популярностью у туристов. Сервис остается высоким даже вне сезона, однако цены на отдых при этом становятся ниже в полтора-два раза, рассказал эксперт. По этой же логике он посоветовал выбирать Кубу или Венесуэлу.

Кроме того, владелец сети туристических агентств отметил, что цены выросли везде, вне зависимости от сезона, поэтому необходимо либо снижать ожидания от курортов и количество дней отдыха, либо увеличивать свой бюджет на отпуск "с учетом реалий".