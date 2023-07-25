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Пилот назвал фатальную ошибку пассажиров с багажом

Бывший пилот рассказал, какие действия пассажиров с багажом чреваты опасными последствиями. Об этом пишет Travel + Leisure.

Пилот назвал фатальную ошибку пассажиров с багажом
© Unsplash

По словам экс-пилота, проблемы могут возникнуть из-за перегруженной ручной клади, когда пассажиры пытаются положить слишком большие сумки на верхние багажные полки. Это не только мешает другим попутчикам пройти, но и может быть "чрезвычайно опасно", если вещи на кого-нибудь упадут.

Кроме того, бывший пилот напомнил, что нельзя просить членов экипажа положить багаж на полку, так как это не входит в их обязанности.

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Чтобы решить проблему, многие авиакомпании уже предпринимают некоторые меры. Так, например, перевозчики предлагают изменить форму и размер верхних полок.

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