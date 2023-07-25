Россияне перечислили самые опасные для путешествий страны

Российские туристы высказали свои опасения относительно безопасности некоторых стран. Исследование на эту тему было проведено "Группой Ренессанс Страхование" совместно с OZON travel, данные которого приводит РБК.

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По результатам опроса, 53% респондентов считают США самой опасной страной для туризма. Франция вызывает опасения у 43% опрошенных, а Мексика заботит 48% россиян. Также в перечень опасных направлений вошли Индия и Тунис, которые назвали 47% участников исследования. Турция оказалась опасной для 45% опрошенных.

В то же время, Мальдивы пользовались высокой оценкой в плане безопасности, и 71% российских туристов смело отправились бы на отдых туда. Сейшелы и ОАЭ также пользуются доверием, привлекая 68% опрошенных. Кроме того, 66% россиян считают Кипр и Китай безопасными странами для путешествий.

Когда россияне планируют свои туристические поездки, наибольшее беспокойство вызывает возможное появление новых вирусов, что заявили 28% респондентов. Дополнительно, 21% опрошенных переживают из-за возможных сложностей при возвращении домой, а 11% задумываются об отношении местных жителей к иностранным туристам.