Названа страна, где отдых для россиян не подорожал
Туристические Арабские Эмираты (ОАЭ) становятся все более популярным направлением для российских путешественников. По словам Олега Козырева, директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, он отметил, что ОАЭ являются единственным популярным направлением, где цены не увеличились для граждан РФ. Его слова приводит РИА Новости.
Козырев утверждает, что спрос на ОАЭ значительно вырос этим летом и составил четыре раза больше, чем в предыдущий период. Согласно его словам, ОАЭ привлекли уже 11% российских туристов с начала текущего года.
Самым популярным направлением остается Турция с 53% спроса, на втором месте Россия с 14%, и на третьем – Египет с 13%. Однако стоит отметить, что средняя стоимость поездки в Таиланде остается наиболее высокой среди всех популярных направлений. Олег Козырев подчеркивает, что цены на отдых в ОАЭ остались стабильными, что делает их привлекательным вариантом для отдыхающих из России.
Ранее мы писали о том, что названы города страны, в которых россияне будут отдыхать в августе.