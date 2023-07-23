Названа страна, где отдых для россиян не подорожал

Туристические Арабские Эмираты (ОАЭ) становятся все более популярным направлением для российских путешественников. По словам Олега Козырева, директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, он отметил, что ОАЭ являются единственным популярным направлением, где цены не увеличились для граждан РФ. Его слова приводит РИА Новости.

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Козырев утверждает, что спрос на ОАЭ значительно вырос этим летом и составил четыре раза больше, чем в предыдущий период. Согласно его словам, ОАЭ привлекли уже 11% российских туристов с начала текущего года.

Самым популярным направлением остается Турция с 53% спроса, на втором месте Россия с 14%, и на третьем – Египет с 13%. Однако стоит отметить, что средняя стоимость поездки в Таиланде остается наиболее высокой среди всех популярных направлений. Олег Козырев подчеркивает, что цены на отдых в ОАЭ остались стабильными, что делает их привлекательным вариантом для отдыхающих из России.