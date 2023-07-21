5 живописных стран, где можно недорого провести отпуск

Для многих россиян путешествие за границу ассоциируется с крупными тратами. Однако отнюдь не все страны требуют внушительной суммы на счету, чтобы провести отпуск там.

Напротив – в некоторых местах отдохнуть можно даже дешевле, чем на популярных курортах России.

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Подробнее о самых бюджетных странах для отдыха – в материале "Рамблера".

Киргизия

Жемчужиной Киргизии является высокогорное озеро Иссык-Куль. Недельный тур сюда обойдется в 66 тысяч рублей. Отдых на Иссык-Куле подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет насладиться спокойствием и живописной природой. Вдоль озера расположено большое количество гостиниц, пансионатов и даже санаториев, поэтому приезжать сюда можно также для оздоровления организма.

Индия

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Тур в Индию на неделю будет стоить около 75 тысяч рублей. И поверьте: этой стране контрастов есть, чем вас удивить. Прежде всего речь идет об удивительной природе, религиозном и культурном наследии и, конечно, знаменитой индийской кухне. Отправляясь в Индию, важно помнить о том, что здесь сложно найти безукоризненный сервис, но впечатлений после поездки у вас наверняка останется масса.

Армения

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Недельный тур в Армению обойдется в 90 тысяч рублей. Из год в год страна притягивает любителей гор, ценителей национальной кухни и просто всех тех, кто хочет отдохнуть душой. Гостеприимство армян безгранично, поэтому, отдыхая здесь, вы с легкостью можете завести друзей среди местных жителей и даже посетить традиционное армянское застолье. Если захочется провести время у воды, отправляйтесь на озеро Севан – это самое большое озеро Кавказа с чистейшей водой.

Марокко

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Марокко – колоритная страна, которая славится удивительной архитектурой, шумными базарами, песками Сахары и, конечно, побережьем Атлантического океана. В Марокко отдых придется по вкусу любому человеку: любители истории отправятся на экскурсии, а те, кому не хватает острых ощущений, опробуют серфинг и дайвинг. Недельный тур в Марокко будет стоить около 97 тысяч рублей.

Черногория

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