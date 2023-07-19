Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха

Дешевле всего в конце июля можно отдохнуть на пляжах Абхазии и Сочи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные сети турагентств "1001 Тур".

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Эксперты провели исследование и выяснили, что самый бюджетный тур в Абхазию на 10 дней стоит 53 тысячи рублей на двоих. В эту сумму входит авиаперелет.

Стоимость отдыха в Сочи начинается от 83 тысяч рублей, а 10 дней в Геленджике — 90 тысяч рублей на двоих с перелетом и трансфером.

Также в рейтинг самых дешевых направлений конца июля попал отдых на озере Иссык-Куль в Киргизии. Минимальная стоимость путевки составляет 99 тысяч рублей. Недорого отдохнуть можно и в Анапе. Поездка обойдется туристам в 110 тысяч рублей на двоих.