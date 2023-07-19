Как путешествовать почти бесплатно

Опытные путешественники не только много разъезжают по миру, но и делают это с умом. Существуют разные способы сэкономить как на самой поездке, так и на дороге до пункта назначения.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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Каучсерфинг

Более двух десятилетий назад зародился и сразу же приобрел популярность онлайн-сервис, позволяющий гостить бесплатно либо за символическую сумму в чуть ли не в любом уголке мира.

Однажды молодой человек по имени Кейси обзавелся билетом на самолет до Исландии, но не знал, где ему остановиться в незнакомой стране. Желая сэкономить и обзавестись новыми знакомствами, юноша разослал более 1000 писем местным студентам с просьбой приютить его у себя на несколько дней. Отклик был получен, путешественник прекрасно провел уикенд и с учетом собственного положительного опыта принял решение создать отдельный сайт, на котором можно было бы искать таких отзывчивых людей.

Он функционирует и по сей день. Пользователи создают аккаунты, рассказывают о себе и своем местоположении. Путешественники, в свою очередь, изучают анкеты в поисках временного пристанища, списываются с хозяевами и договариваются о проживании.

Лоукостеры

Но проживание – не единственный этап путешествия, на котором можно сэкономить. Если вы любите изучать новые страны, летать и хотите делать это как можно чаще, то самое время погрузиться в мир лоукостеров и их тарифов. Подобные бюджетные авиакомпании позволяют людям максимально дешево летать из одной точки в другую. Выгодные билеты можно найти, например, у "Победы", Vueling Airlines, Wizz Air, AirBaltic, Ryanair и многих других. Главное – внимательно ознакомиться с правилами оказания услуг перевозчиками, чтобы в дальнейшем не пришлось переплачивать за лишние килограммы или ужин на борту самолета.

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