Что такое стоповер и чем он хорош

Во время разговора с опытным путешественником можно услышать разные термины: джетлаг, чекин, лоукостер, стоповер...

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Что значит последнее из перечисленных и какие преимущества оно таит в себе – в материале "Рамблера".

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Суть

В переводе с английского "stopover" означает продолжительную транзитную остановку в промежуточной точке назначения. Длится она, как правило, более 24 часов и противопоставляется лейоверу, который максимально эквивалентен 23 часам 59 минутам.

Учитывая, что стоповер занимает минимум сутки, путешественники предпочитают проводить это время с пользой. А некоторые даже специально строят свой маршрут таким образом, чтобы пересадка занимала как можно больше времени. Почему?

Преимущества

Ответ очевиден: в таком случае у человека есть возможность получить багаж, выйти в город и исследовать его. Например, можно рассчитать путешествие следующим образом: прибыть в пункт В днем, обойти главные достопримечательности при свете дня, поужинать в новой обстановке, спокойно переночевать в городе, а наутро, с новыми силами, отправиться в аэропорт – навстречу новым приключениям.

Еще один бонус стоповера заключается в том, что обычно авиакомпании сами оплачивают подобное "перевалочное" пребывание. Если как следует заняться вопросом и подготовиться к поездке, то можно выбрать маршрут с бесплатным двухдневным пребыванием в пункте пересадки и мини-экскурсиями, которыми перевозчик будет развлекать своих клиентов.

Популярные варианты

На сегодняшний день некоторые аэропорты уже успели заработать славу лучших вариантов для любителей стоповеров. Особой популярностью у путешественников в этом плане пользуются Абу-Даби, Доха, Стамбул, Токио и Куала-Лумпур. Для интенсивного изучения новых локаций туристы пользуются услугами следующих перевозчиков: Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines, Japan Airlines и Malaysia Airlines соответственно. Интересные предложения есть в том числе и у таких известных авиакомпаний, как Emirates, Air France, Icelandair, AirSerbia и Cathay Pacific.