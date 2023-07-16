Что делать, если вы опоздали на самолет: инструкция
Опоздание на самолет — один из серьезных страхов путешественника. Дело в том, что с большой вероятностью деньги туристу не вернут, но можно договориться о компенсации, чтобы не терять всю сумму и не откладывать поездку.
О том, что делать, если вы опоздали на самолет, — в материале “Рамблера”.
- Возврат и обмен. Зависит от правил авиакомпании. Внимательно прочитайте то, что написано в вашем билете. Также возврат и обмен может зависеть от того, зарегистрировались ли вы на рейс за 24 часа до поездки. Если нет, то сумма возврата будет больше.
- Заранее предупредите авиакомпанию. Если вы проспали , едете в такси и понимаете, что опаздываете, позвоните в авиакомпанию. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше, так как выше место смогут передать другому человеку. Например при овербукинге.
- Обратитесь к представителю авиакомпании. Они могут оперативно предложить вам возможные варианты решения проблемы. Например, полет следующим рейсом. Однако помните, что за помощь с оформлением возврата или обмена авиакомпании могут брать комиссию.
- Если лететь следующим рейсом не хотите или у вас нет такой возможности, обратитесь в место, где вы покупали билеты. Если у авиакомпании, то обсуждайте все на стойке регистрации, а если через агрегатор — придется возвращаться к нему.
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