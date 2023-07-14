Как хранить документы в путешествии

Путешествие, как правило, ассоциируется с долгожданным отдыхом, новыми впечатлениями и энергией, которой хватит еще надолго. Чтобы поездка состояла лишь из позитивных эмоций и событий, важно подготовиться к ней и быть начеку в пункте назначения. И в первую очередь стоит позаботиться о сохранности документов.

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Основные правила, которым рекомендуется следовать во избежание их потери, – в материале "Рамблера".

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Под рукой

Во-первых, важно не лишиться документов в самом начале поездки. Вне зависимости от вида транспорта, которым вы путешествуете, не стоит оставлять их в чемодане. Его могут, например, не загрузить в самолет, и тогда по прибытии придется обращаться в консульство или посольство и восстанавливать документы. Паспорта, свидетельства и другая важная документация должны быть в ручной клади, под постоянным наблюдением своего хозяина.

Сейф

Второе важное правило – хранить документы в сейфе своего номера, так как это самое безопасное место из всех доступных в путешествии. В случае его отсутствия в комнате лучше обратиться к персоналу и уточнить, можно ли воспользоваться сейфом за дополнительную плату. Иногда шкафчики с замками располагаются за стойкой регистрации, и за них отвечает сотрудник гостиницы или хостела. В крайнем случае следует сложить все самое ценное в чемодан – желательно, конечно, чтобы он был с замком.

Копии

Перед поездкой не будет лишним сделать копии паспортов, так как они могут понадобиться, например, при совершении крупной покупки. В современных реалиях обычно благосклонно относятся и к фотографиям со всеми реквизитами.

Порознь

Если по какой-то причине оставить документы в пункте размещения не получилось, и вам предстоит носить их с собой, то следует придерживаться следующих рекомендаций. Во-первых, в таком случае лучше всего выбрать поясную или плечевую сумку, которая будет полностью находится в поле вашего зрения. Во-вторых, она обязательно должна быть с молнией – мошенники бывают очень ловкими и смышлеными, поэтому им не составит друга выхватить вещь из-под носа. В-третьих, не стоит хранить все документы в одном месте. Например, если вы путешествуете с семьей, то лучше распределить их между друг другом.

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