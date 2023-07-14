Почему на отдыхе нельзя носить украшения

Если вы задаетесь вопросом о том, что брать с собой в путешествие, то для украшений есть однозначный ответ — делать этого не стоит. Исключение можно сделать для тех аксессуаров, которые носите ежедневно.

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В материале “Рамблера” — о том, почему нельзя носить украшения на отдыхе и что делать, если вы все-таки взяли их с собой.

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Почему не стоит брать украшения на отдых

Все драгоценные аксессуары лучше всего оставить дома, и для этого есть несколько причин. Во-первых, вы становитесь приманкой для карманников: они могут на глаз определить ценность ваших сережек или браслета, что выдаст в вас богатого туриста. С вас не обязательно будут снимать все это — им достаточно заглянуть в вашу сумку и украсть у вас кошелек или смартфон. Во-вторых, даже если вы отдыхаете в закрытом отеле, то есть риск того, что персонал воспользуется моментом, когда вас нет в номере и проникнет к вам, чтобы украсть все ценные вещи. Поэтому не стоит надевать украшения на публике, если вы не уверены в сохранности своих вещей.

Третья причина — порча украшений. Некоторые металлы могут быть повреждены соленой водой или водой из бассейна, поэтому вам придется нести их в специальную мастерскую, где вам помогут удалить грязь. Испортиться они могут и во время плавания, например, поцарапаться об камни или рифы. На чистоту украшений влияет и пот, поэтому для активного отдыха и во время путешествий в жаркие страны украшения лучше не брать.

Что делать, если вы взяли украшения в отпуск

Если вы носите аксессуары на постоянной основе и не расстаетесь с ними, то носите их. Главное — будьте готовы отдать их на профессиональную чистку после отпуска. Если вы носите их каждый день, то на них, вероятнее всего, уже есть царапины, поэтому в этом случае поможет полировка.