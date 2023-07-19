Названа стоимость самой дорогой и самой дешевой поездки в Турцию

Эксперты компании Travelata рассказали о том, сколько стоил самый дешевый и самый дорогой тур в Турцию за лето. Об этом сообщает РИА Новости.

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Самая дешевая поездка в эту страну стоила 19 479 рублей. За эту сумму путешественники слетали из Москвы в Мармарис на две ночи, в стоимость входит отель "три звезды" и питание по системе "Все включено".

Самая дорогая поездка в Турцию стоила 1 892 548 рублей и проходила из Санкт-Петербурга в Белек. В путешествие отправились двое взрослых и двое детей, которые провели 16 дней в пятизвездочном отеле с системой "Ультра все включено".