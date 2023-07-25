Что делать, если вы потеряли паспорт за границей

Потеря заграничного паспорта за границей — серьезная проблема для путешественника, так как он не может заселиться без документов в отель и пересечь границу родной страны.

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Однако для таких экстренных случаев есть простой алгоритм. На первый взгляд он может показаться трудным, но экстренные службы помогают своим содействием в чрезвычайных ситуациях. О том, как действовать в случае потери паспорта за границей, — в материале “Рамблера”.

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Напишите заявление в полицию

При утере любых документов необходимо обращаться в полицию, так как другой человек может воспользоваться вашим документом в корыстных целях. Даже если ваши документы никто не крал, а вы их оставили или потеряли в общественном месте, в любом случае нужно обращаться в полицию.

Лучше всего идти в полицейский участок в туристическом районе, чтобы у вас была возможность пообщаться с представителями правоохранительных органов на английском. Если такой возможности нет, то придется на пальцах объяснять ситуацию. После того, как вы напишите заявление, ва мдадут талон о том, что оно было принято — его нужно сохранить.

Обратитесь в консульство или диппредставительство

Обратитесь в консульство или дипломатическое представительство России. Обычно они находятся в крупных городах или в туристических центрах. Записываться на прием заранее не нужно — так, как случай экстренный, вас должны принять без очереди. Заранее подготовьте необходимые документы для установления вашей личности: две фотографии 3 на 4, копии российского и заграничного паспорта, а также российский паспорт, права или другой документ, с помощью которого можно подтвердить личность.

Если копий документов и самих документов у вас нет, есть другой способ. Можно вызвать двух свидетелей, которые являются гражданами России и могут подтвердить вашу личность. Если у вас нет таких знакомых, то можно попросить прислать копии документов с помощью факса родственникам в России — это значительно ускорит процесс. Если и эти варианты вам не подходят, то консульство будет делать запрос в федеральную миграционную службу для подтверждения ваших данных. Как правило это занимает несколько дней, но в итоге человеку выдают разрешающий документ.

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