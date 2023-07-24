В Турции предложили запретить систему «Все включено»

Турецкие предприниматели призывают власти страны отменить популярную систему «все включено». Представители местного бизнеса объясняют, что такая система не позволяет им зарабатывать деньги, потому что туристы просто не хотят тратиться за пределами отеля — затраты путешественников "на улице" сейчас упали до минимума.

Поэтому теперь обычный пляжный турист приносит турецкому бизнесу гораздо меньше прибыли, чем, например, тот, кто приехал в страну для медицинского туризма.

В СМИ выступил президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников (TESK) Бендеви Паландекен. Он отметил, что от системы «все включено» следует отказаться, чтобы повысить уровень доходов Турции. Кроме того, отмечается, что пляжный туризм приносит намного меньше денег, чем культура, гастрономия и здравоохранение.

«Снижение среднедушевых расходов иностранных туристов в долларовом выражении достигло максимума. Хотя количество туристов растёт, турист, который ещё несколько лет назад тратил в Турции 900 долларов, сейчас в среднем вне отеля тратит меньше 2 долларов», — объяснил он.

Еще один аргумент — система «все включено» препятствует развитию гастрономического туризма. По словам Паландекена, стране нужны туристы, которым страна интересна не только в культурно-историческом плане, но и с точки зрения кухни и вкусов. К тому же, в каждом регионе страны есть особые вкусы.