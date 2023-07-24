В Турции появится новый лоукостер

В Турции появится новая бюджетная авиакомпания
Turkish Airlines сформирует бюджетную дочернюю авиакомпанию под названием AJet Air Transport Joint Stock Company. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров с ссылкой на местные издания.
Компания была зарегистрирована 14 июля 2023 года. Когда путешественники смогут воспользоваться услугами нового турецкого лоукостера, на данный момент не известно.
Подобная инициатива обсуждалась с 2017-го года. В Турции считают, что появление AJet Air положительного скажется на потоке путешественников в страну и повысит конкурентоспособность местного туризма.
"Низкобюджетные авиакомпании каждый день доставляют туристов из европейских городов нашим конкурентам в Испанию и Грецию" – отмечают турецкие власти.
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