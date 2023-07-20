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Власти Турции пожаловались на дефицит российских туристов

Власти Аланьи и Бодрума столкнулись с чередой увольнений из-за снижения туристического потока из России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" с ссылкой на турецкие СМИ.

В Турции пожаловались на дефицит российских туристов
© Unsplash

Местные отели испытывают дефицит клиентов, в результате которого участились увольнения сотрудников. Тяжелая кадровая ситуация на сегодняшний день отмечается на двух популярных курортах.

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"Для нашей страны досадно, что такой всемирно известный курорт, как Бодрум, оказался в подобном положении" – прокомментировал происходящее вице-президент Фонда развития туризма Аланьи Мехмет Дахаоглу.

Ранее россиянам посоветовали не ездить в Турцию из-за возможного землетрясения.

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