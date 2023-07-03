Бортпроводник рассказал о самой страшной турбулентности

Бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates Джей Робертс рассказал, как успокаивал экс-солдата во время турбулентности. Об этом пишет издание Daily Mail.

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По словам бортпроводника, это был его самый страшный подобный опыт. У бывшего военного случилась сильная паническая атака из-за посттравматического стрессового расстройства, когда самолет попал в зону умеренной турбулентности. Экс-сотруднику авиакомпании пришлось успокаивать его как напуганного ребенка.

"В какой-то момент я стоял на коленях рядом с его сиденьем, держа его за руку. Он сжимал мою руку так сильно, что почти перекрыл подвижность моих пальцев", — вспомнил Джей Робертс.

Как рассказал бортпроводник, он боялся, что бывший солдат может стать агрессивным, и ему придется его сдерживать.

"В этой ситуации я побывал в роли терапевта, медсестры и сотрудника службы безопасности", — сказал член экипажа.