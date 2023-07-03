Самые неприятные привычки пассажиров в самолете
Для комфортного перелета на самолете пассажирам приходится прибегать к различным хитростям. Однако некоторые люди слишком сильно выходят из своей зоны комфорта и вторгаются в чужую. Из-за этого другие пассажиры самолета могут злиться и жаловаться, а некоторые и вовсе провоцируют конфликты.
Чтобы не мешать комфортному перелету других пассажиров, нужно знать, какие привычки лучше оставить “за бортом”. О них — в материале “Рамблера”.
Поездка босиком
Эта привычка встречается довольно часто среди пассажиров, которые летают летом на курорты. Они приходят в самолет уже в шлепанцах и готовы выйти на пляж сразу из аэропорта. Во время перелета они снимают обувь и остаются босиком.
Это может быть неприятно другим людям, которые находятся в непосредственной близости к пассажиру и его босым ногам. Кроме того, это может быть опасно для самого человека, так как он может подхватить различные заболевания кожи. Это происходит из-за того, что по ковролину в самолете все хотят в уличной обуви, а в туалете на полу могут остаться остатки отходов.
Просмотр кино без наушников
Фильмы — отличное развлечение для перелета, так как отвлекают внимание и помогают скоротать длительное время в замкнутом пространстве. Однако всегда нужно брать с собой в полет наушники, если вы собираетесь смотреть фильм или сериал. Если свои вы забыли дома, то можно приобрести их в аэропорте или попросить у стюардессы.
Если вы смотрите фильм без наушников, то вы мешаете не только комфорту пассажиров, но и безопасности. Так они могут не услышать важные объявления экипажа или пилота.
Алкоголь в самолете
Некоторые пассажиры, улетая в отпуск, начинают отмечать его уже в зоне вылета, поэтому в самолет приходят в состоянии алкогольного опьянения. Как правило такие пассажиры доставляют много неудобств. Они становятся дебоширами, из-за чего их ссаживают с самолета и задерживают рейс. А если они спокойны, то в самолете могут распространять запах перегара или мешать всем своим храпом. Если вам попался такой сосед, можете попросить бортпроводника подыскать вам другие место. вас поймут и пересадят без доплаты.