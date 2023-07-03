Бортпроводник рассказал об одной запретной просьбе для пассажиров

Бортпроводник американской бюджетной авиакомпании JetBlue Airways назвал одну запретную просьбу для пассажиров. Как он рассказал изданию Life Hacker, путешественникам не следует просить членов экипажа поднимать их багаж и класть его в шкафчики над сиденьями.

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По словам сотрудника авиакомпании, помощь пассажирам в этом случае подвергает бортпроводников серьезному риску получения травм, лечение которых оплачено не будет.

«Поскольку это не является основной обязанностью персонала на борту, если члены экипажа поранятся, поднимая ваш багаж, они рискуют пропустить работу из-за полученной травмы. Это может заставить их страдать месяцами без всякой надежды на компенсацию», — пояснил бортпроводник.

Он добавил, что просьба о помощи с ручной кладью ставит стюардесс в неловкое положение.

«Как бы они ни хотели быть любезными с клиентами, они не могут рисковать собой, помогая 200 людям с тяжелым багажом», — рассказал представитель JetBlue Airways.