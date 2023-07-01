«Мне так пытались всучить какие-то банки с местными приправами, я вроде отбилась, а потом смотрю – кошелька в сумке и нет. А там несколько тысяч у меня лежало. Нас предупреждали, что деньги лучше с собой не носить, но картой можно расплатиться далеко не везде, да и оставлять наличные в съемном жилье тоже страшно», – рассказала она.