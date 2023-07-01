"Нас предупреждали, что деньги лучше с собой не носить": россиянка – об Абхазии
Российские туристы отказываются возвращаться в Абхазию из-за негативного опыта, который включает хамство, воровство и ужасные условия обслуживания. Об этом сообщает Mk.ru.
Жительница Москвы, Юлия, рассказала о своем разочаровании, когда они с мужем посещали ресторан без возможности помыть руки из-за отсутствия воды. Они также столкнулись с грубостью кассира в одном из кафе и шокировались условий в кемпинге, где они остановились.
Однако самым пугающим фактором для российских туристов стала преступность в Абхазии. Мошенники и воры активно нападают на туристов, пытаясь украсть деньги и ценные вещи.
«Мне так пытались всучить какие-то банки с местными приправами, я вроде отбилась, а потом смотрю – кошелька в сумке и нет. А там несколько тысяч у меня лежало. Нас предупреждали, что деньги лучше с собой не носить, но картой можно расплатиться далеко не везде, да и оставлять наличные в съемном жилье тоже страшно», – рассказала она.
Из-за этих негативных ситуаций и растущей преступности, российские туристы больше не желают посещать Абхазию и предпочитают искать другие места для своего отдыха.
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