В Абхазии открываются новые отели

В Абхазии расширяется номерной фонд, становятся доступны для туристов новые частные отели. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в России Алхас Квициниа.

По словам Квициниа, и маленькие, и крупные отели открываются в республике. Москва и Сухум также развивают транспортную инфраструктуру. Планируется открыть авиасообщение между Россией и Абхазией.

Тем, кто собирается посетить Абхазию, посол советует обратить внимание на историческое наследие. Это древние христианские храмы, а также крепости.