$83.65-0.3191.63+0.67

В Абхазии открываются новые отели

В Абхазии расширяется номерной фонд, становятся доступны для туристов новые частные отели. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в России Алхас Квициниа.

По словам Квициниа, и маленькие, и крупные отели открываются в республике. Москва и Сухум также развивают транспортную инфраструктуру. Планируется открыть авиасообщение между Россией и Абхазией.

Тем, кто собирается посетить Абхазию, посол советует обратить внимание на историческое наследие. Это древние христианские храмы, а также крепости.

Какие места обязательны к просмотру в Абхазии: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в Абхазии обманывают туристов.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители