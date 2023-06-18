В Абхазии открываются новые отели
В Абхазии расширяется номерной фонд, становятся доступны для туристов новые частные отели. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в России Алхас Квициниа.
По словам Квициниа, и маленькие, и крупные отели открываются в республике. Москва и Сухум также развивают транспортную инфраструктуру. Планируется открыть авиасообщение между Россией и Абхазией.
Тем, кто собирается посетить Абхазию, посол советует обратить внимание на историческое наследие. Это древние христианские храмы, а также крепости.
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