Популярные схемы обмана туристов в Абхазии

Абхазия популярна у российских туристов благодаря дешевизне, морю и большому количеству природных достопримечательностей. Здесь есть, на что посмотреть, но туристы часто сталкиваются с махинациями.

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Большинство местных жителей зарабатывают исключительно на туризме. Они организовывают кафе в популярных местах, гостевые дома у моря и проводят экскурсии. Местные жители, как правило, дружелюбны и приветливы, но есть и те, кто хочет нажиться на туристах. На каждом этапе туристам рекомендуют все тщательно проверять, чтобы не столкнуться с обманом. О самых популярных схемах — в материале “Рамблера”.

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Штрафы

В Абхазии существует целая сеть из людей, которая так и норовит штрафовать туристов за все подряд. Там нельзя находиться, здесь нельзя снимать. К туристу может просто подойти человек в гражданском и заявить, что тот нарушил какой-либо закон. Как правило, штрафы небольшие: 50-100 рублей, но даже в таком случае не стоит поддаваться на эту уловку.

Мошенники часто апеллируют к тому, что турист не читал законы страны, в которой находится. В итоге доверчивые путешественники без мобильного интернета отдают деньги, чтобы не спорить с местными. Если вы все-таки столкнулись с таким человеком, то вызовите настоящую полицию, и уже вместе с ними обсудите ваш штраф.

Доплата за экскурсии

Перед тем, как бронировать экскурсию где-либо, заранее удостоверьтесь в том, что в нее входит. Многие путешественники жалуются на распространенный обман, когда после оплаты экскурсии им говорят, что за дорогу и бензин нужно доплачивать отдельно. Уже уплаченные деньги им не возвращают, поэтому выбора не остается — доплачивать или не ехать. В некоторых случаях помогает вызов полиции, но это не всегда останавливает мошенников.

Вкусные сувениры

Это — два самых популярных продукта, которые привозят туристы из Абхазии, но на самом деле с покупкой их тоже часто обманывают. Дело в том, что в стране делают лишь один мед, называется он майский. Все остальное — мед этого же вида с различными натуральными красителями и примесями. Поэтому покупайте только один вид меда и не соглашайтесь на другое.

Вино тоже не стоит покупать, если вы не находитесь в специализированном магазине. В Абхазии не так много виноградников, поэтому большинство бутылок вина — подделка, которой с легкостью можно отравиться. Покупайте в проверенных местах по совету местных или в магазинах.