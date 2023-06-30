Отели в России начнут работать по системе "все включено"

В России начал действовать комплекс услуг "все включено" и "ультра все включено". Отели могут присоединиться к этой системе добровольно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В документе есть необходимая информация о требованиях к питанию, инфраструктуре, номерам, развлекательным мероприятиям, спортивным услугам.

Кроме того, в отелях системы "все включено" обязаны предоставлять отечественный алкоголь в неограниченном количестве. Что касается стандарта "ультра все включено", то гостям будет доступно не менее пяти видов крепких алкогольных напитков местного и импортного производства, а также не менее семи видов алкогольных коктейлей.