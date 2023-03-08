Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"

Подробной статистикой поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). На сайте организации приводятся данные опроса гостиничной сети AZIMUT, проведенного среди туристов.
В опросе поучаствовали более тысячи путешественников, остановившихся в гостиничной сети. Из них почти половина (48 процентов) отправляются в поездки по России не менее трех раз в год. Примерно треть от общего числа опрошенных путешествуют один или два раза в год, каждый пятый - ездит в отпуск трижды в год и лишь 4 процента отдыхают менее одного раза в год.
Причем подавляющее большинство (80 процентов) выбирает проживание с завтраками и лишь 20 процентов предпочитают систему "все включено".
Ранее были названы самые востребованные летом российские курорты.