Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"

В опросе поучаствовали более тысячи путешественников, остановившихся в гостиничной сети. Из них почти половина (48 процентов) отправляются в поездки по России не менее трех раз в год. Примерно треть от общего числа опрошенных путешествуют один или два раза в год, каждый пятый - ездит в отпуск трижды в год и лишь 4 процента отдыхают менее одного раза в год.