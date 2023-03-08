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2 часа назад

Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"

Катя Кобышева

Подробной статистикой поделилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). На сайте организации приводятся данные опроса гостиничной сети AZIMUT, проведенного среди туристов.

Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"
Фото: UnsplashUnsplash

В опросе поучаствовали более тысячи путешественников, остановившихся в гостиничной сети. Из них почти половина (48 процентов) отправляются в поездки по России не менее трех раз в год. Примерно треть от общего числа опрошенных путешествуют один или два раза в год, каждый пятый - ездит в отпуск трижды в год и лишь 4 процента отдыхают менее одного раза в год.

Причем подавляющее большинство (80 процентов) выбирает проживание с завтраками и лишь 20 процентов предпочитают систему "все включено".

Роскачество напомнило авиапассажирам об их малоизвестных правах

Ранее были названы самые востребованные летом российские курорты.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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