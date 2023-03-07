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1 час назад

Названы самые востребованные летом российские курорты

Катя Кобышева

Туроператоры назвали пять самых востребованных у россиян направлений летнего отдыха в родной стране. Такие данные были опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы самые востребованные летом российские курорты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным экспертов, набольшей популярностью у россиян пользуется город Сочи, на его долю приходится 26 процентов всех продаж. Второе место занимает Анапа с 17 процентами, а за ней расположились Геленджик и Минеральные воды. На пятом месте расположился Калининград.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что россияне все чаще стали бронировать отели и билеты заранее, чтобы иметь возможность выбрать лучшее. Так, объемы продаж, по словам эксперта, уже на на треть превышают показатели 2022 года.

Кроме перечисленных направлений, россияне выбирают также Абхазию, Дагестан, Камчатку, Байкал, Алтай и Владивосток.

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