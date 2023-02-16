Где находятся железные врата Кавказа и как туда попасть

Именно через этот город проходил Великий шелковый путь, проложенный во втором веке до нашей эры и бывший важной транспортной артерией до века пятнадцатого уже нашей эры.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, чем еще знаменит Дербент, как туда попасть и чем заняться.

Это самой южный город и самый древний город России, удобно расположенный на узкой равнине между предгорьями Кавказа и Каспийским морем. В переводе с тюркского название города можно перевести как "железные врата", а на персидском "дарбанд" означает "запертые ворота". В пятом веке до нашей эры о дербентском проходе писал Геродот, еще одно упоминание встречается у древнегреческого географа Гекатея Милетского в шестом веке до нашей эры.

Чем заняться

Главная достопримечательность Дербента - крепость Нарын-Кала, была построена VIII—XVI веках, служила для обороны, а сейчас внесена в список наследия Юнеско. Обязательно стоит поплавать или хотя бы просто полюбоваться прекрасным Каспийским морем, сходить в музей ковра, съездить в горы и, конечно, оценить, местную кухню.

Как добраться

В Дербенте нет собственного аэропорта, сюда можно приехать на рейсовом автобусе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Пятигорска, Элисты, Черкесска, Новороссийска, Назрани, Нальчика, Минеральных Вод, Владикавказа, Майкопа, Краснодара, Волгограда.

Ближайшие к Дербенту аэропорты располагаются в Махачкале (119 км), Грозном (253 км), Владикавказе (313 км).

На поезде до Дербента можно доехать из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тюмени, Новосибирска.