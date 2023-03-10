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1 час назад

Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять отечественный алкоголь

Мира Маркина

Российские отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено" с 30 июня будут обязаны предоставлять постояльцам отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски, а также развлекательную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять российский алкоголь
Фото: UnsplashUnsplash

Данные услуги утверждены новым национальным стандартом. При этом ассортимент блюд и напитков "шведского стола" должен повторяться не чаще раза в неделю.

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Согласно документу, помимо закусок гостям должны предоставить кондитерские и мучные изделия, а также диетические и вегетарианские блюда.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие предметы в отеле лучше не трогать.

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