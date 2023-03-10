Отели с системой "все включено" обяжут предоставлять российский алкоголь

Российские отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено" с 30 июня будут обязаны предоставлять постояльцам отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски, а также развлекательную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Данные услуги утверждены новым национальным стандартом. При этом ассортимент блюд и напитков "шведского стола" должен повторяться не чаще раза в неделю.

Согласно документу, помимо закусок гостям должны предоставить кондитерские и мучные изделия, а также диетические и вегетарианские блюда.