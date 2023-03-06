Три самых дорогих гостиничных номера в мире

Вы когда-нибудь задумывались, какой самый дорогой отель в мире? "Рамблер" расскажет о самых престижных гостиницах в мире, ночь в которых будет стоить 28 тысяч долларов.

Фото: @ 2020 WHAT THE FOX STUDIO @ 2020 WHAT THE FOX STUDIO

Королевский пентхаус — отель President Wilson — 80 000 долларов.

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Если вы находитесь в Швейцарии и у вас есть 80 тысяч долларов на ночь, то этот отель для вас.

Королевский пентхаус в отеле President Wilson занимает весь 8-й этаж отеля. Он предлагает панорамный вид на Женевское озеро и Монблан, а также 12 спален, 12 ванных комнат и джакузи с видом на озеро.

Помимо роскошной мебели и вида, вы также получите круглосуточного личного помощника, личного повара и дворецкого.

Кроме того, королевский пентхаус этого отеля — одно из самых безопасных мест в мире. В нем предусмотрено пуленепробиваемое стекло, круглосуточная охрана, система видеонаблюдения по всему номеру и укрепленный сейф для хранения ценных вещей и денег.

Но и это не все. Здесь стоит бильярдный стол Brunswick 1930 года, рояль Steinway, высококлассный домашний кинотеатр Bang & Olufsen BeoVision 4-103 и даже личный лифт.

Empathy Suite — The Palms — 100 000 долларов.

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Номер Empathy Suite в отеле The Palms в американском Лас-Вегасе считается вторым самым дорогим отелем в мире.

За 100 тысяч долларов в сутки вы получите две большие спальни, массажные столы, консольное джакузи с видом на Лас-Вегас-Стрип, соляную комнату для отдыха и частную экскурсию по коллекции произведений искусства.

Этот гостиничный люкс действительно предназначен для любителей искусства, так как в нем есть шесть оригиналов английского художника Дэмиана Херста и сделанная на заказ мебель с мотивами его творчества.

Lover's Deep – роскошный отель на подводной лодке – 150 000 долларов

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Отель Lover's Deep Luxury Submarine стоимостью 150 000 долларов за сутки считается самым дорогим отелем в мире.

Чтобы попасть в свой номер, вам нужно погрузиться под воду на подводной лодке. Подлодка-отель расположена в Сент-Люсии и может перемещаться по Карибскому морю в соответствии с потребностями гостей.

Вы получите 5-звездочное размещение под водой, которое включает в себя вашего собственного капитана, личного повара и дворецкого, трансфер на скоростном катере на подводную лодку и обратно, а также некоторые дополнительные услуги, такие как трансфер на вертолете, высадка на берег и завтраки с неограниченным шампанским.