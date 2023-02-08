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2 часа назад

Как выглядит отель, где постояльцам запрещено облизывать стены

Мира Маркина

В мире существует немало необыкновенных отелей – ледяные, пещерные, подземные и многие другие. Сегодня «Рамблер» расскажет об уникальной гостинице в Боливии, в которой наверняка захочется остановиться хотя бы однажды любителям туристической экзотики.

Как выглядит отель, где постояльцам запрещено облизывать стены
Фото: flickr.comflickr.com

Отель Palacio de Sal Hotel открылся в Боливии в 1998 году. Идею строительства предложил местный житель Хуан Кесада Валд. Необыкновенную гостиницу возвели на краю Салар-де-Уюни – крупнейшего в мире солончака. Поскольку здесь было трудно добывать привычные стройматериалы, решили вместо импортирования бетона использовать единственный местный ресурс — соль. Это впоследствии стало фишкой отеля: стены, потолки и мебель изготовлены из полнотелого соляного кирпича, который добывают на озере Уюни.

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Необыкновенная гостиница быстро обрела популярность у путешественников со всего мира несмотря на удаленность от цивилизации. В номерах не было удобств – только общая ванная. А со временем обнаружились и другие недочеты. Потому гостиницу пришлось снести.

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Второе рождение Palacio de Sal пережил в 2007 году. Строители учли недочеты и проблемы первого отеля. Здание отеля возвели в восточной части пустыни. Было решено увеличить номерной фонд. Также в этот раз позаботились об инфраструктуре уникальной гостиницы и комфорте постояльцев.

Palaciodesal.com.bo

Дизайн уютных элегантных номеров был создан благодаря сочетанию местных архитектурных традиций с современной классикой. Некоторые комнаты имеют оригинальную и довольно эффектную форму иглу.

Palaciodesal.com.bo

Во всех номерах есть ванные комнаты с горячей и холодной водой, отопление.

Palaciodesal.com.bo

Хотя администрация Palacio de Sal надеется на трезвый ум гостей, в правилах проживания все-таки отдельной строкой указано, что стены, мебель и предметы интерьера запрещено пробовать на вкус. Ведь это разрушает единственный в своем роде.

Чем можно заняться в отеле? Например, посетить местный спа-комплекс – сухую сауну, паровую баню, поплавать в бассейне с морской водой, сходить на массаж.

Palaciodesal.com.bo

В общем зале есть бильярдный стол, а на территории отеля – поле для гольфа с девятью лунками.

Привлекает туристов и местный ресторан, где постояльцы могут насладиться боливийской кухней. Здесь обязательно стоит попробовать фирменное блюдо – «pollo a la sal» (курицу с хрустящей корочкой из соли). Кстати каждая позиция в меню (за исключением сладких напитков) готовится с солью, добытой на местных солончаках.

Заграница,Хуан Кесада,
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