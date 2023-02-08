Названы лучшие бюджетные отели в Египте

Ассоциация туроператоров России (АТОР) собрала рекомендации от туроператоров по лучшим бюджетным отелям в Египте. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

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Отмечается, что в список попали отели с лучшим соотношением цены и качества. Кроме того, туроператоры ориентировались на запросы путешественников. Одним из главных пунктов стало то, что в отеле должен быть подогреваемый бассейн, так как зимой в Египте ветрено и вода не сохраняется достаточно теплой для купания.

В список лучших отелей вошли Albatros Jungle Aqua Park By Neverland 4*, AMC Royal Hotel & Spa 5*, Jasmine Palace Resort & Spa 5* и другие в Хургаде. Цена на отдыха на двоих с перелетом стартует от 105 тысяч рублей. В Шарм-эш-Шейхе были отмечены отели Amphoras Beach 5*, Barcelo Tiran Sharm 5* и Domina Coral Bay Resort 5*. Стоимость на тур на двоих стартует от 135 тысяч рублей.