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43 минуты назад

АТОР назвали лучшие бюджетные отели в Египте

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) собрала рекомендации от туроператоров по лучшим бюджетным отелям в Египте. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Названы лучшие бюджетные отели в Египте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что в список попали отели с лучшим соотношением цены и качества. Кроме того, туроператоры ориентировались на запросы путешественников. Одним из главных пунктов стало то, что в отеле должен быть подогреваемый бассейн, так как зимой в Египте ветрено и вода не сохраняется достаточно теплой для купания.

Мнения: стоит ли ехать в бюджетные отели Египта

В список лучших отелей вошли Albatros Jungle Aqua Park By Neverland 4*, AMC Royal Hotel & Spa 5*, Jasmine Palace Resort & Spa 5* и другие в Хургаде. Цена на отдыха на двоих с перелетом стартует от 105 тысяч рублей. В Шарм-эш-Шейхе были отмечены отели Amphoras Beach 5*, Barcelo Tiran Sharm 5* и Domina Coral Bay Resort 5*. Стоимость на тур на двоих стартует от 135 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии в Израиль.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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