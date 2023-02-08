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1 час назад

Гид по Израилю рассказала, как россиянам сэкономить на путешествиях в страну

Мария Каткова

Светлана Шевченко, гид по Израилю, дала несколько советов россиянам о том, как сэкономить на поездке в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии в Израиль
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что выгоднее всего приобретать автобусные туры по стране, так как они обойдутся в сумму до 30 тысяч рублей. По ее словам, лучше не путешествовать по Израилю самостоятельно, так как туристы смогут обойти не все достопримечательности.

Можно брать индивидуальные экскурсии и договариваться с другими туристами о поездке, так будет дешевле.

Сколько стоят продукты в Израиле

Что касается еды, Шевченко посоветовала выбирать стритфуд как способ питания, так как он гораздо дешевле кафе и ресторанов. Средний чек там будет на 10-15% ниже, чем в кафе. Там можно сытно, вкусно и недорого поесть.

Ранее сообщалось, как выглядит закрытая военная территория в Израиле.

Новости путешествий,Светлана Шевченко,
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