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1 час назад

Как выглядит закрытая военная территория в Израиле: видео

Мира Маркина

В Израиле много закрытых военных территорий, на которые не попасть обычным туристам и даже местным. Но иногда их делают доступными для посетителей. Живущая в Израиле блогер @daria_isrlife показала в своем TikTok-аккаунте одно из таких секретных мест, которое находится на границе с Иорданией.

Военную территорию открывают на несколько дней в году. В 2023 году это произойдет в начале марта. Именно на этой территории река Иордан впадает в Мертвое море. По словам блогера, там можно увидеть "фантастические, инопланетные" пейзажи.

Однако попасть на территорию самостоятельно не получится. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Ранее мы показывали ролик о том, сколько стоят продукты в Израиле.

Заграница,Видео,
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