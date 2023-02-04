Как выглядит закрытая военная территория в Израиле: видео

В Израиле много закрытых военных территорий, на которые не попасть обычным туристам и даже местным. Но иногда их делают доступными для посетителей. Живущая в Израиле блогер @daria_isrlife показала в своем TikTok-аккаунте одно из таких секретных мест, которое находится на границе с Иорданией.

Военную территорию открывают на несколько дней в году. В 2023 году это произойдет в начале марта. Именно на этой территории река Иордан впадает в Мертвое море. По словам блогера, там можно увидеть "фантастические, инопланетные" пейзажи.

Однако попасть на территорию самостоятельно не получится. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.