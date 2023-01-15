Согласно статистике, в Израиле живут около двух миллионов русскоязычных людей. Большинство из них привыкли к особенностям местных жителей и даже что-то переняли, но приезжающих в страну туристов могут удивить некоторые привычки израильтян. Какие? Рассказала живущая в стране блогер @daria_isrlife в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, в Израиле считается нормой пробовать все, что продается на развес не только на рынках, но и в обычных супермаркетах. Из-за этого никто не посмотрит на вас косо, будто вы что-то воруете. Пробовать можно все, ни у кого не спрашивая. Также, по словам блогера, израильтяне очень любят сидеть на полу: на улицах можно часто увидеть сидящих на тротуарах и земле людей.