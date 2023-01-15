Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
38 минут назад

10 странных привычек израильтян, которые не поймут в России: видео

Мира Маркина

Согласно статистике, в Израиле живут около двух миллионов русскоязычных людей. Большинство из них привыкли к особенностям местных жителей и даже что-то переняли, но приезжающих в страну туристов могут удивить некоторые привычки израильтян. Какие? Рассказала живущая в стране блогер @daria_isrlife в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, в Израиле считается нормой пробовать все, что продается на развес не только на рынках, но и в обычных супермаркетах. Из-за этого никто не посмотрит на вас косо, будто вы что-то воруете. Пробовать можно все, ни у кого не спрашивая. Также, по словам блогера, израильтяне очень любят сидеть на полу: на улицах можно часто увидеть сидящих на тротуарах и земле людей.

Смотрите видео, чтобы узнать о других странных привычках местных жителей в Израиле.

Сколько стоят «русские» продукты в Израиле

Ранее мы показывали ролик о привычках аргентинцев, которые покажутся странным жителям России.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители