Сколько стоят «русские» продукты в Израиле: видео

За границей многие россияне очень скучают по привычной домашней еде, особенно по гречке. В Израиле купить "русские" продукты можно, но продаются они не в обычных супермаркетах, а только в специальных магазинах. Сколько они стоят? Рассказала живущая в стране блогер @daria_isrlife в своем TikTok-аккаунте.

То, что в России стоит дешево, за границей продают втридорога. Побаловать себя продуктами с родины часто не получится. Так, банка сгущенки продается в израильских магазинах по 11,90 шекелей. Это примерно 239 рублей — как в России банка ореховой пасты Nutella. 400 грамм тушенки стоят в Израиле 23 шекеля — 461 рубль, а пачка лапши быстрого приготовления — 10 шекелей (около 200 рублей.

Смотрите видео, чтобы узнать, сколько стоят другие "русские" продукты в Израиле.