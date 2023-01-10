Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

7 продуктов, которых нет в Аргентине: видео

Мира Маркина

Многие российские туристы, приезжая в Аргентину, удивляются, не находя на полках супермаркетов привычных им продуктов. Переехавшая в страну из России девушка по имени Екатерина @katia.nokhrina рассказала в своем TikTok-аккаунте, что сложно найти в местных магазинах.

Так, например, в Аргентине не купить продукт, по которому скучают многие россияне по всему миру, а именно – гречку. В местных магазинах вместо обычной продается только зеленая. Также аргентинцы не едят творог и сметану. Местные жители даже не подозревают об их существовании.

С мясом в Аргентине нет проблем, его там готовят на каждом углу. А, вот, рыба в стране не так популярна. По словам блогера, в супермаркетах сложно купить соленую и копченую рыбу. Иногда можно встретить замороженный копченый лосось, но стоит он там неприятно дорого.

"Пытали с глубоким садизмом": что произошло 46 лет назад в Аргентине

Смотрите видео, чтобы узнать о других продуктах, которых не найти в аргентинских магазинах.

Ранее мы показывали ролик о том, что нужно знать о Южной Корее.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители