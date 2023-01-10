7 продуктов, которых нет в Аргентине: видео

Многие российские туристы, приезжая в Аргентину, удивляются, не находя на полках супермаркетов привычных им продуктов. Переехавшая в страну из России девушка по имени Екатерина @katia.nokhrina рассказала в своем TikTok-аккаунте, что сложно найти в местных магазинах.

Так, например, в Аргентине не купить продукт, по которому скучают многие россияне по всему миру, а именно – гречку. В местных магазинах вместо обычной продается только зеленая. Также аргентинцы не едят творог и сметану. Местные жители даже не подозревают об их существовании.

С мясом в Аргентине нет проблем, его там готовят на каждом углу. А, вот, рыба в стране не так популярна. По словам блогера, в супермаркетах сложно купить соленую и копченую рыбу. Иногда можно встретить замороженный копченый лосось, но стоит он там неприятно дорого.

Смотрите видео, чтобы узнать о других продуктах, которых не найти в аргентинских магазинах.