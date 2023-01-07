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10 минут назад

Почему все любят турецкий город Каш: видео

Стелла Шмель

Город Каш находится на берегу Средиземного моря в 200 километрах от Антальи. За последние несколько лет небольшой турецкий городок стал популярным туристическим направлением.

Длительное время Каш принадлежал грекам и носил название Антифеллос, благодаря чему сохранил стиль и архитектуру греческих городов. Комфорт и уют создают маленькие чистые улицы, мощенные брусчаткой и белые дома, которые утопают в зелени. С одной стороны его окружают горы, а с другой город омывается лазурным морем. Также место, в котором расположился городок, является одной из самых южных точек Турции, поэтому тут тепло даже в январе.

Необходимые вещи, которые нужно взять в отпуск на море

Подробнее о том, почему все полюбили Каш, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему в аэропортах все такое дорогое.

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