На Reddit обсудили, какие предметы в отеле лучше не трогать

«Уборка в номере!» – эта фраза считается предвестником чистоты. Но далеко не всегда. Сотрудница объекта размещения рассказала форумчанам на Reddit, как на самом деле убирают в номерах.

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В первую очередь автор публикации предостерегла путешественников от использования чайника. В нем некоторые постояльцы могут кипятить нижнее белье и стирать носки, о чем вам никто и никогда не расскажет.

Отельную посуду никто не моет и не кипятит, отметила форумчанка. И даже если она использовалась по назначению, с гигиенической точки зрения к кружкам и ложкам могут быть вопросы.

«Один коллега вытер стаканы полотенцами, которыми пользовался предыдущий гость!» — привела пример автор треда.

В комментариях разгорелась дискуссия. Одни туристы защищали отельеров, в то время как другие давали советы для брезгливых постояльцев.

«Если вы параноик, налейте в него (чайник) пресной воды, вскипятите и проверьте чистоту», — посоветовал один из посетителей форума.

Одна из горничных в комментариях заявила, что пиетет к чистоте прививает администрация отеля, от нее зависит этот фактор. И дала рекомендацию туристам.

«Если чайник все еще полон воды, когда вы входите в комнату, или в нем много накипи, не используйте его».