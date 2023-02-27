Как выбрать самый безопасный номер в отеле

Стоит предусмотреть разные случаи, которые подстерегают вас в гостинице. Например кражу, эвакуацию и другие нестандартные ситуации. Существует несколько правил, по которым стоит выбирать номер в отеле.

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О том, как сделать отпуск еще более безопасным — в материале “Рамблера”.

Эвакуационные выходы

Старайтесь выбирать номер, который находится не очень далеко от эвакуационных выходов. Также стоит проверить, открыты они или нет — если нет, обратитесь к персоналу отеля. Особенно стоит обратить внимание на это семьям с детьми, так как добираться до выхода в случае ЧП нужно будет вместе с ребенком.

Довольно часто крупные отели для экономии открывают всего один выход или делают его одним на весь отель. В таком случае нужно попросить номер, расположенный как можно ближе к нему.

Верхние этажи

Чем выше этаж, тем меньше вероятность кражи постороннего лица. Преступники часто ищут легкую добычу, поэтому не любят забираться на верхние этажи. Там процент краж существенно ниже. Если злоумышленник захочет украсть что-либо из номера наверху, ему придется пройти через охрану и камеры видеонаблюдения — мелкие воришки не любят так рисковать.

Замки и сейфы

Стоит обратить внимание на замки на вашей двери. Вход в номер должен не просто захлопываться, но и закрываться на дополнительную защелку. Так отель обезопасит постояльца от нежданных гостей ночью. Дело в том, что можно украсть карточку для номера и открыть его. Если на двери будут дополнительные замки, то снаружи открыть его будет невозможно.

Также стоит обратить внимание на наличие сейфа. Во многих случаях он спасает документы и деньги от кражи. Положите в него обувь — так вы точно не забудете его опустошить перед отъездом, так советуют делать стюардессы.

Закрытые окна