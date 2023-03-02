Что происходит в Сочи к началу весны и чем там заняться туристам

Одним из самых популярных курортов у россиян остается Сочи. О том, что происходит в курортном городе и чем там заняться в начале весны, читайте в материале "Рамблера".

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Погода в Сочи уже по-настоящему весенняя - прибывших на курорт туристов ждет солнце и 12 градусов тепла в марте. Уже в апреле средняя температура повысится до 17 градусов.

"Март - классное время для поездки в Сочи. У моря нет безумных толп туристов, уже намного теплее, чем в центральной России и есть, чем заняться", - отмечают гости курорта.

Главное преимущество города - солнце. В марте здесь уже спокойно можно гулять по набережным, посещать достопримечательности, посещать Олимпийский парк, обедать на верандах кафе и любоваться закатами.

В то же время, в горной части курорта все еще царит атмосфера зимней сказки. На Красной поляне во всю катаются на лыжах и сноубордах, купаются в открытых бассейнах с подогревом и наслаждаются СПА-программами. При этом, с 5 по 9 апреля на «Роза Хуторе» в Сочи пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel возвращается. За пять дней фестиваля состоится рекордное количество креативных спусков за всю его историю.