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Что происходит в Сочи к началу весны и чем там заняться туристам

Одним из самых популярных курортов у россиян остается Сочи. О том, что происходит в курортном городе и чем там заняться в начале весны, читайте в материале "Рамблера".

Что происходит в Сочи к началу весны и чем там заняться туристам
© Pxhere

Погода в Сочи уже по-настоящему весенняя - прибывших на курорт туристов ждет солнце и 12 градусов тепла в марте. Уже в апреле средняя температура повысится до 17 градусов.

"Март - классное время для поездки в Сочи. У моря нет безумных толп туристов, уже намного теплее, чем в центральной России и есть, чем заняться", - отмечают гости курорта.

Главное преимущество города - солнце. В марте здесь уже спокойно можно гулять по набережным, посещать достопримечательности, посещать Олимпийский парк, обедать на верандах кафе и любоваться закатами.

В то же время, в горной части курорта все еще царит атмосфера зимней сказки. На Красной поляне во всю катаются на лыжах и сноубордах, купаются в открытых бассейнах с подогревом и наслаждаются СПА-программами. При этом, с 5 по 9 апреля на «Роза Хуторе» в Сочи пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel возвращается. За пять дней фестиваля состоится рекордное количество креативных спусков за всю его историю.

Толпы туристов на горнолыжных курортах Сочи попали на видео

Местные жители рассказывают, что уже зацвели подснежники и магнолия, а туристы понемногу "переодеваются" в летнее и гуляют по набережным в одних футболках — впрочем, погода позволяет. Под дневным солнцем в Сочи уже можно почувствовать наступившую весну.

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