Число рейсов из Москвы в Дубай увеличат до 102 в неделю

Авиакомпании увеличат число рейсов из Москвы в Дубай более чем на 32% — до 102 в неделю. Об этом сообщает ТАСС.

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Увеличение числа полетов запланировано на зимний период - с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. Это связано с большим спросом на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах у туристов. Дубай — самое популярное направление в ОАЭ у россиян. С сентября по декабрь и с марта по май средняя температура воздуха в городе не превышает 38 градусов.

На данный момент российские и эмиратские авиакомпании — "Аэрофлот", "Победа", Emirates и Flydubai — выполняют 77 прямых рейсов из Москвы в Дубай в неделю.